Trump dostal neobvyklý dárek – balíček s koňským hnojem!

Neobvyklý vánoční dar ležel na příjezdové cestě u Mnuchinova domu v losangeleské čtvrti Bel Air. Byl adresován i pro prezidenta Trumpa. Psycholog Robert Strong se k balíčku později přihlásil s tím, že jde o nesouhlas s reformou, která podle něj poškodí chudé Američany.

"Protest by měl mít legrační náboj," odpověděl psycholog na dotaz, proč vybral právě hnůj. Zásilku našel Mnuchinův soused. Dárek ale vyvolal bezpečnostní obavy, proto byli na místo přivoláni pyrotechnici. Podle policie nešlo o trestný čin, protože balíček nebyl nebezpečný a tato forma protestu byla legální.

This is gonna go down in the anals of history.#mnuchinchristmas#ghostofchristmaspresent#projectsecretsanta#taxlawishorseshit pic.twitter.com/4dWYWxsl77