Trump nečekaně navštívil vojáky v Iráku. Pobouřil irácké politiky

Šéf Bílého domu podnikl nečekanou vánoční cestu na americkou základnu v Iráku. V plamenné řeči pak zdůraznil, že Amerika zůstává na prvním místě a už nebude bojovat zadarmo.

"Amerika by neměla bojovat za každý národ na této Zemi, aniž by za to byla odměněna. Pokud chtějí, abychom bojovali, musí zaplatit. Nejsme hlupáci a lidé nás tak už nevnímají. Miluji vás všechny, protože většina z vás mi dává za pravdu. Opět nás respektují jako národ," řekl během proslovu Trump.

Šéf Bílého domu prohlásil, že základna v Iráku zatím zůstane. Za rozhodnutím stáhnout vojáky ze Sýrie si ale pevně stojí. "Muži a ženy, kteří tu jsou, sehráli klíčovou roli v porážce Islámského státu v Iráku a Sýrii. Mohou se tak vrátit zpátky ke svým rodinám. Udělali fantastickou práci. Původně tu měli strávit tři nebo čtyři měsíce, zůstali tu ale mnohem déle," uvedl Trump.

Na prezidenta Spojených států se okamžitě sesypala kritika předních iráckých politiků. Označili Trumpovu neohlášenou návštěvu za akt agrese a svolali mimořádné parlamentní jednání. Podle Bílého domu ale irácká vláda o jeho misi věděla. Letoun Air Force One přitom kvůli bezpečnosti letěl nad Blízkým východem se zhasnutými světly a v doprovodu vojenských stíhaček.

Než se prezident Spojených států vrátil zpátky za Atlantik, navštívil i vojáky na základně Ramstein v Německu.