Trump chce přebarvit Air Force One, vtípky lidí přišly velmi rychle

Prezident Donald Trump chce přemalovat svůj letecký speciál Air Force One. Prý je málo státnický a nelíbí se mu modré barvy, které jsou na prezidentských letadlech od dob Johnna Kennedyho. Tato plánovaná změna samozřejmě vyvolala vlnu kritiky a na internetu se také objevily vtipné koláže, jak by mohl speciál vypadat.

Air Force One je označení pro Boeing 747-200B, když má na palubě prezidenta Spojených států amerických. Ten má k dispozici dva totožné stroje. Uvnitř každého je například komunikační zařízení i ovládání k odpalování jaderných zbraní, ale samozřejmě tam lze nalézt i luxusní pohodlí.

Už od dob prezidenta Kennedyho se používá na letadlech nátěr blue powder, taktéž známý jako baby blue. To přijde ale současnému prezidentovy málo státnické.

"Zajímalo mě, jestli musíme používat stejné modré barvy?" A prý ne. Víte, jaké barvy použíjeme?" ptal se Donald Trump a dodal: "Červená, bílá a modrá. Air Force One bude neuvěřitelné."

Mnoho lidí se bojí, že to Trump kvůli svému megalomanství přežene a tak už se na internetu objevují obrázky, jak by mohlo letadlo po jeho zásahu vypadat. Nátěr se týká nových letadel, která dostane prezident USA k dispozici za 6 let. Stát mají necelých 87 miliard korun. Na nich už Trump rozhodně nechce současné barvy.

Air Force One se objevuje v mnoha filmech, převážně těch akčních a častokrát nedopadne dobře. Ve skutečnosti však od dob prezidenta Eisenhovera, který letadlo s tímto označením použil jako první, stroj nepotkala žádná vážná nehoda.