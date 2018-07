Trump otočil a připustil vměšování Ruska, volby to prý ale neovlivnilo

Americký prezident Donald Trump dnes zopakoval, že má plnou důvěru v americké tajné služby. Zároveň novinářům v Oválné pracovně Bílého domu řekl, že přijímá závěr zpravodajských služeb, že Rusko se vměšovalo do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Jejich výsledek to však podle Trumpa neovlivnilo. Šéf Bílého domu prohlásil, že se v Helsinkách v pondělí špatně vyjádřil, když mluvil o nevměšování Ruska. Chtěl prý naopak říct, že nevidí důvod, proč by se do voleb nevměšovalo právě Rusko.

Prezident zároveň ujistil, že jeho administrativa důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do listopadových voleb do Kongresu.

Trump vysvětloval svá vyjádření z pondělní společné tiskové konference s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ostrou kritiku od demokratických i některých republikánských kongresmanů si vysloužil za to, že svůj ruský protějšek zjevně podpořil v jeho tvrzení, že Rusko se nevměšovalo do předloňských voleb amerického prezidenta.

V Helsinkách Putin prohlásil, že ruský stát "se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu". Na to Trump na pondělí tiskové konferenci poznamenal, že ani on nevidí důvod, proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016.

Dnes tvrdil americký prezident pravý opak. V Helsinkách se prý špatně vyjádřil a ve skutečnosti prý chtěl říct, že nevidí důvod, proč by se právě Rusko do voleb nevměšovalo.

