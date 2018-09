Trump plánuje sankce proti Íránu, podle něj vůdci rozsévají smrt

Íránští vůdci rozsévají chaos, smrt a destrukci a ostatní země by se měly podílet na izolaci íránského režimu. V projevu ve všeobecné rozpravě 73. zasedání Valného shromáždění OSN to řekl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho po listopadovém obnovení dřívějších postihů zavedou proti Teheránu další sankce. Trump v části projevu věnované Blízkému východu rovněž zopakoval, že Washington zareaguje, pokud syrský režim použije chemické zbraně.

USA letos odstoupily od dohody velmocí s Íránem, který výměnou za zmírnění sankcí omezil svůj jaderný program. Další signatáři, tedy Británie, Francie, Rusko, Čína, Německo a Evropská unie, se úmluvu snaží udržet při životě.

Šéf Bílého domu v úterý ve zjevné narážce na íránské vojenské aktivity v Jemenu či Sýrii prohlásil, že Írán "nerespektuje své sousedy, hranice ani svrchovaná práva národů". Vůdci blízkovýchodní teokracie, kterou nazval "zkorumpovanou diktaturou", podle něho zbídačují i vlastní národ. Další země by proto neměly trvat na "hrozné jaderné dohodě z roku 2015", ale měly by se připojit ke snaze o naprostou izolaci režimu v Teheránu.

Trump po projevu ve VS OSN podle agentury AP řekl, že podle jeho názoru s Teheránem dohoda "v určité chvíli" uzavřena bude. Bude to podle něj chtít sám Írán, jelikož jeho ekonomika v podstatě selhává. Podle agentury Reuters Trump také doufá, že jednání s Teheránem budou podobná bezprecedentním americko-severokorejským rozhovorům.

Odpoledne před svým vystoupením na půdě OSN Trump na twitteru napsal, že zatím se sice neplánuje setkat s íránským prezidentem Hasanem Rúháním, ale v budoucnu to nevylučuje. "Jsem si jist, že je to velice příjemný člověk," uvedl prezident. O možné americko-íránské vrcholné schůzce na okraj VS OSN se spekulovalo, setkání ale vyloučil také Írán.