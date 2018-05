Trump prodloužil Evropě výjimku na cla, EU ji chce na stálo

Rozhodnutí USA prodloužit pro Evropskou unii dočasnou výjimku z placení cel na dovoz oceli a hliníku prodlužuje nejistotu na trhu. EU by měla být z těchto cel vyjmuta trvale a zcela, uvedla dnes ráno Evropská komise v reakci na oznámení, že americký prezident Donald Trump nynější dočasnou výjimku prodloužil do 1. června. Stejný postoj jako EU zastává i Německo.

Spojené státy v noci na dnešek oznámily, že s EU, Kanadou a Mexikem jednání o trvalé výjimce prodlužují o "závěrečných" 30 dní. "Ve všech těchto jednáních se vláda zaměřuje na kvóty, které omezí dovoz, zabrání překládce a ochrání národní bezpečnost," uvádí se v prohlášení USA.

"Evropská unie dává trvale najevo ochotu diskutovat o aktuálních otázkách vzájemného přístupu na trh, ale dala také najevo, že jako dlouhodobý partner a přítel Spojených států nebude vyjednávat pod tlakem hrozeb. Každý budoucí transatlantický pracovní program musí být vyvážený a vzájemně výhodný," upozornila v prohlášení EK.

Komise nyní vzala rozhodnutí USA "na vědomí" s tím, že krok jen prodlužuje nejistotu na trhu a už nyní ovlivňuje obchodní rozhodování. Opatření proti EU nemohou být podle komise zdůvodňována otázkou americké národní bezpečnosti.

Německo po prodloužení výjimky uvedlo, že očekává trvalé řešení celní otázky. Úřad kancléřky Angely Merkelové sdělil, že Berlín se nyní jako člen EU zapojí do diskuze o tom, jak v jednání pokračovat. "Transatlantické ekonomické vztahy mají obrovský význam pro obě strany. Ani EU a ani USA tak nemohou mít zájem na vyhrocování svých obchodních vztahů," uvedlo kancléřství s tím, že naopak obě strany z prohloubení obchodní spolupráce budou těžit.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová byla v minulých týdnech opakovaně v kontaktu s americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem a tyto diskuse budou podle EK pokračovat. Oba politici spolu naposledy hovořili telefonicky v pondělí, minulý týden také ve Washingtonu s Trumpem jednala osobně nejen Merkelová, ale také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Evropská komise dnes připomněla, že Evropa není zdrojem nadměrné kapacity v produkci ocele a hliníků. "EU se naopak v posledních měsících na nejrůznějších úrovních zapojovala spolu s USA a dalšími partnery do snah najít řešení této otázky," dodala EK.

Trump rozhodl o uvalení cla na dovoz ocele ve výši 25 procent a desetiprocentního cla na dovoz hliníku v březnu. EU a šesti dalším zemím však Trump udělil dočasnou výjimku z placení cel do 1. května s tím, že do té doby se budou USA snažit se všemi partnery vyjednat dlouhodobé dohody o trvalém vyjmutí z placení cla.

Washington to ale podle médií v případě EU podmiňoval dobrovolným omezením vývozu na 90 procent průměrné úrovně z let 2016/2017, což unie odmítla. Kvóty na dovoz odmítly i Mexiko a Kanada, která je největším vývozcem ocele do USA.

EU každoročně vyveze do Spojených států ocel za 6,4 miliardy eur (163,8 miliardy Kč). Unie pohrozila, že pokud budou cla platit, zavede vlastní odvetná cla na nejrůznější americké zboží od kosmetiky po motocykly, jehož roční hodnota dovozu do EU dosahuje 2,8 miliardy eur. Kvůli postupu USA se už EU obrátila na Světovou obchodní organizaci (WTO).