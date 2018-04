Trump: Rusko, připrav se na naše rakety! Zásah USA v Sýrii se blíží

Že Rusko sestřelí rakety vypálené na Sýrii řekl ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin. Americký prezident Donald Trump teď na twitteru potvrdil, že americký útok na Sýrii je na spadnutí.

"Rusko slíbilo, že sestřelí jakékoliv střely vypálené na Sýrii. Tak se Rusko připrav, protože ony přiletí, budou hezké, nové a "chytré"," napsal Trump.

"Neměli byste se paktovat se zvířetem, který plynem zabíjí vlastní lidi a užívá si to," vyčetl Rusům americký prezident.

V dalším příspěvku Trump napsal, že vztahy USA s Ruskem "jsou horší než kdykoliv v minulosti, včetně studené války. Není pro to žádný důvod. Rusko nás potřebuje, abychom jim pomohli s jejich ekonomikou. To je něco, co se dá velmi snadno udělat. Potřebujeme, aby všechny národy spolupracovaly. Zastavíme závody ve zbrojení?" tweetoval Trump.

Ruské ministerstvo zahraničí Trumpovi vzkázalo, že "chytré střely by měly mířit na teroristy, ne na legální vládu," uvedl podle listu The Guardian mluvčí ministerstva. Rusové také varovaly, že americké střely zničí případné důkazy o chemickém útoku.

Double surveillance mission near #Syria today: a USNavy Boeing P-8A (168431) departed from NAS Sigonella is patrolling off Latakia and a #NATO Boeing E-3 (LX-N90448) is flying near Turkish / Syrian border@TheAviationist @MIL_Radar pic.twitter.com/TdBZLUmxuk — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 11. dubna 2018

Ve vzduchu jsou americká špionážní letadla. Boeing P-8A amerického námořnictva z letecké základny Sigonella v Itálii zachytily radary, jak krouží kolem syrského pobřeží nedaleko ruských základen. Boeing E-3 Severoatlantické aliance pak létal v kruzích podél syrsko-turecké hranice.

"Považujeme to za reálné, nicméně je to stále na rozhodnutí Spojených států - případně dalších zemí, které by se na tom podílely," řekla k možnému americkému útoku mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Blíží se vojenský zásah Američanů v Sýrii?

Podle amerického tisku chystá jeho administrativa masivnější vojenskou akci než byla ta loňská, kterou USA potrestaly syrský režim za chemický útok na Chán Šajchún. Tehdy Američané vypálili z lodí ve Středozemním moři 59 raket na syrskou leteckou základnu.

"Pokud Američané zaútočí, rakety budou sestřeleny a bude se útočit na místa, odkud budou odpáleny," řekl ruský velvyslanec v Libanonu Zasypkin televizi Al-Manár, která patří libanonskému Hizballáhu, tedy spojenci Damašku.

Zasypkin se odvolal na slova prezident Vladimira Putina a také náčelníka ruského generálního štábu. Ruská armáda už v březnu oznámila, že zareaguje na jakýkoli americký útok na Sýrii a soustředí se na vypálené střely a zařízení použitá k jejich odpalu. Zasypkin řekl, že by se střetu mělo zabránit a že Rusko je připraveno vyjednávat.