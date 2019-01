Trump varuje před islamisty a migranty z "Československa"

Americký prezident Donald Trump na svém Twitteru odkazoval na článek konzervativního serveru, který tvrdí, že Spojené státy čelí hrozbě nejen migrantů z Mexika. Na jižní hranici se podle něj usadili islamisté s modlitebními koberečky. Informoval o tom americký server The Huffngton Post.

"K jižní hranici přichází lidé z mnoha zemí. Některé z nich vás mohou opravdu překvapit," napsal. Článek, na který odkazoval, ale neobsahoval pouze hrozbu islámského vpádu na americké území. Podle svědků, které citoval, se u hranic hromadí i Číňané, Němci, Rusové a také lidé z východní Evropy, zejména "Čechoslováci".

Lidé na Twitteru Trumpův příspěvek okamžitě zkritizovali a poukázali na to, že článek je jen populismus bez podložených faktů. Svědci totiž na místě sice viděli, že migranti u jižní hranice mají koberečky, uniklo jim však, že je nepoužívají k modlitbám. Koberce přehazují přes plot s ostnatým drátem, aby ho mohli snadno přelézt.

Za to, že si Trump myslel, že se u amerických hranic shromažďují islamisté, sklidil na sociálních sítích posměch. "Kdo by se táhnul s modlitebním kobercem přes Atlantik, pak přes Jižní Ameriku až do Mexika a přes Mexiko k americkým hranicím jenom proto, aby se dostal do Texasu?" napsal jeden z uživatelů Twitteru.

Trump ale opakovaně tvrdí, že se v okolí mexicko-americké hranice pohybují zločinci a teroristé z Blízkého východu, přestože pro to má jen velmi málo důkazů. Americké ministerstvo zahraničí totiž výslovně uvedlo, že neexistují žádné věrohodné důkazy o tom, že by si mezinárodní teroristické organizace vytvářely základny v Mexiku.