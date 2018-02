Trump zopakoval, že chce ozbrojit učitele. Dříve to přitom vyvrátil

Ozbrojený učitel by podle Trumpa zastavil případného střelce, "než by se vůbec vzpamatoval". Pedagogové, trenéři, správci a další držitelé zbraní z řad zaměstnanců by pak podle něj měli dostávat bonus, píše portál Independent.

"Byl by to velký odrazovací prostředek, protože tito lidé (útočníci - pozn. red.) jsou ve své podstatě zbabělci. Kdyby si Cruz myslel, že na něj budou okamžitě střílet zpět, nikdy by tam nešel," myslí si americký prezident o strůjci posledního školního masakru.

Trumpova slova o učitelích se zbraněmi, která pronesl poprvé ve čtvrtek, vyvolala velkou vlnu nevole ve školách napříč Spojenými státy. Někteří pedagogové i studenti prohlásili, že by rádi měli školy úplně bez pistolí. Tisíce žáků pak protestovalo za přísnější pravidla pro držení zbraní.

Prezident navrhoval vybrat deset až dvacet procent vyučujících, kteří by pak měli právo v kampusu nosit zbraň a proti případnému útočníkovi zasáhnout. Na twitteru poté sdělil, že "nikdy neřekl, že chce ozbrojit učitele". V pátek ale svou myšlenku zopakoval.

I never said give teachers guns like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to