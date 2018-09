Trump zuří kvůli nepříteli v Bílém domě! Chce znát jeho totožnost

"Jsem součástí odporu uvnitř Trumpovy administrativy," uvedl anonym. Deník The New York Times informace publikoval na žádost samotného anonyma, jehož totožnost je mu známá. Ta však zůstane skryta, jinak by člen "odporu" riskoval svůj post.

"Pracuji pro prezidenta a spolu se stejně smýšlejícími kolegy jsme slíbili, že budeme kazit části jeho agendy a zabraňovat jeho nejhorším výstřelkům," napsal anonym. "Naší prioritou je tato země. Prezident pokračuje v jednání, které škodí zdraví našeho státu," dodal.

Prezident Donald Trump doslova zuří. Na jednu stranu osočuje The New York Times, že si anonyma vymysleli a ve skutečnosti vůbec neexistuje. Vzápětí však deník vyzývá, aby zveřejnili, o koho se jedná.

"Pokud ZBABĚLÝ anonym vůbec existuje, The New York Times ho musí - z důvodu národní bezpečnosti - okamžitě vydat vládě!" napsal Trump na svém Twitteru.

Does the so-called Senior Administration Official really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!