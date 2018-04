Muži uletěl klobouk, vrhnul se pro něj ze skály! Našli ho mrtvého

Mladík se s přáteli vydal na túru po havajských kopcích, výlet ale skončil tragédií. Nathanovi uletěl klobouk, a tak se za ním vrhnul. V náročném terénu mu ale podklouzla noha a on se zřítil ze skály. Záchranné týmy ho našly po dvou hodinách, byl už mrtvý.

Pětadvacetiletý Nathan Stowell se o víkendu spolu se skupinou kamarádů vydal na náročnou túru po třech vrcholech havajského pohoří Olomana. Když mladíkovi vítr strhnul klobouk z hlavy a odvál ho pryč, nepřemýšlel a vrhnul se pro něj, píše portál Daily Mail.

"Ostatní na něj křičeli, aby to nedělal, že je to nebezpečné. On ale neposlouchal a pak už se jen klouzal z hory dolů, zřítil se a pořád padal dál," popsal Nathanův kamarád, který absolvoval túru s ním. Mladík se zřítil asi z výšky 120 metrů.

Záchranné týmy se kvůli složitému terénu nemohly k jeho tělu dostat, našly ho až po více než dvou hodinách. Nathan už nedýchal, měl viditelná poranění a nebylo mu pomoci. Lékař ho prohlásil za mrtvého na místě.

Nathan pocházel z Phoenixu v Arizoně, do Pupukey na Havaji se přestěhoval před několika lety. Místní obyvatelé teď oplakávají jeho smrt. "Zemřel tak, jako žil - riskoval a každý den si vychutnával naplno. Byl hvězda a bude nám chybět," napsal na facebook James Keener.

Trať je extrémně náročná, za posledních sedm let si vyžádala už čtyři oběti. V dubnu 2011 zemřel 44letý sociální pracovník Ryan Suega, o tři roky později 28letý hasič Mitchell Kai a v červnu 2015 53letý turista z Floridy. Všichni spadli z velké výšky.