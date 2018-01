Turecko zaútočilo v Sýrii. Poslalo jednotky proti Kurdům

"Afrínská pozemní operace byla de facto zahájena," potvrdil v televizí vysílaném prohlášení turecký prezident Erdogan. "A po ní bude následovat Manbidž," dodal Erdogan.

Poslední dva dny se z Turecka ozývala dělostřelecká palba, která mířila na pozice Lidových obranných jednotek (YPG), kurdských milic v Sýrii. Ty Turecko obviňuje, že jsou pod kontrolou Strany kurdských pracujících, která bojuje za nezávislost Kurdistánu. Turecko s ní už 30 let válčí.

Vláda v Ankaře poslala ke společné hranici desítky vozidel se stovkami vojáků. Podle deníku NY Times Turci nasadili do boje také příslušníky Svobodné syrské armády. Ta s podporou Turecka bojovala v Sýrii proti vládě Bašára Asada i proti Islámskému státu. Podle televize Al-Džazíra se k útoku na Afrin připravuje 15 000 bojovníků Svobodné syrské armády.

S islamisty bojovali také Američany podporované jednotky YPG. A právě Spojené státy Turecko v uplynulých týdnech několikrát před útokem na kurdské jednotky v Sýrii varovaly. Varování dostala Ankara také od syrské vlády.

Náměstek ministra zahraničí Faisal Mekdad varoval, že syrské letectvo sestřelí každý turecký letoun, který by vstoupil do syrského vzdušného prostoru. V oblasti u Afrínu by se mělo pohybovat 8 až 10 tisíc kurdských bojovníků.

Turecko operaci brání tím, že se snaží zajistit vlastní hranici. "Později vyčistíme krok za krokem celou zemi až k irácké hranici od teroristů, kteří se snaží obklíčit naší zemi," hrozí turecký prezident Erdogan.

Podle agentury AFP Rusko oznámilo, že z oblasti, na kterou Turci zaútočili, stahuje své jednotky.