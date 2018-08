Turista si v Itálii objednal kávu a vodu. Z účtu málem dostal infarkt!

Restaurace v turistických destinacích často ženou ceny neúnosně vysoko. To, co zažil dovolenkář v italských Benátkách, ale nečekal ani v nejhorším snu. Účet za dvě kávy a dvě vody naprosto šokoval i uživatele sociálních sítí.

Turista z Chile zavítal do italských Benátek na dovolenou spolu s kamarádem. Jedno odpoledne se rozhodli zajít na kávu do restaurace, která se nachází na slavném náměstí Svatého Marka. Když jim číšník donesl účet, zůstali v šoku, píše portál The Sun.

Juan Carlos Bustamente měl za dvě espressa a dvě lahve vody zaplatit 43 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun. Za jednu kávu si restaurace účtovala 11,50 eur (asi 300 korun) a za 250 ml vody 10 eur (přes 250 korun).

Turista si postěžoval na facebooku, kde sdílel fotku překvapivého účtu. Uvedl, že za kávu dal asi 10krát víc, než bylo běžné v okolních restauracích. Většina uživatelů s ním souhlasila, že jde o nehoráznou zlodějnu.

Zdroj: facebook, Juan Carlos Bustamente Účet turistu z Chile šokoval

Jenže mluvčí Caffee Lavena se rozhodl vše uvést na pravou míru. Obvinil naopak Juana, že si nezjistil všechny informace. "Lidé nás neposlouchají, když jim vše vysvětlujeme při podávání menu, kde je jasně napsáno, že ceny venku jsou vyšší," napsal.

Podle mluvčího restaurace platí zákazníci, kteří sedí venku, více peněz "za zážitek". "Pokud chtějí jen kafe, mohou si ho dát na baru za 1,25 eura. Pokud chtějí sedět venku, užívat si orchestr, dívat se na věž a baziliku svatého Marka, musí si připlatit," tvrdí.