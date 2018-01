Turisté uvízli v jeskyni v Alpách! Na záchranu si týden počkají

Celý týden musí strávit skupina švýcarských turistů v jeskynním systému Hölloch. Sedm mužů ve věku 25 až 55 let se v sobotu s průvodcem vydalo na dvoudenní túru pod povrchem, vrátit se měli v neděli odpoledne, píše portál srf.ch.

Mezitím se ale kvůli prudkým dešťům vodní hladina zvýšila a zablokovala přístupové cesty do jeskyně. Muži se vrátili do nedalekého tábora, kde mají vše potřebné. "Je tam tekoucí pitná voda, toaleta, lůžka, kuchyň s plynovým vařičem," popsal speleolog Peter Draganits. Tábor přirovnal k horské chatě.

Turisté mají všeho dost, profesionální speleologové jim nosí jídlo, dopisy od příbuzných, knihy i další věci, kterými by se zabavili. Zatímco experti se zvládnou do tábora dostat užší cestou, pro amatéry by to bylo příliš náročné, proto raději počkají.

Se záchranáři komunikují muži SMS zprávami. "Na otázku, jak na tom jsou, odpověděli: 'Krátký průzkum ukázal, že dobře!' Zdá se, že humor ještě neztratili," uvedl velitel zásahu Höhn. O skvělé atmosféře mluví i Draganits, který je s turisty ve spojení.

O zábavu zřejmě není pod zemí nouze - muži vyrážejí na krátké túry po okolí, hrají karty a deskové hry, čtou si knihy. Dokonce si pochutnali na švýcarské specialitě, sýrovém fondue. "Jeden z nich měl narozeniny, a tak si dali jako dezert čokoládový krém," doplnil Draganits.