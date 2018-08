Turisté v šoku! Uprchlíci vyskákali z člunu na pláž u luxusního hotelu

Na záběrech jsou vidět překvapení dovolenkáři, kteří s otevřenými ústy sledují, jak asi padesátka migrantů připlouvá ke břehům na nafukovacím člunu. Jakmile dorazili na mělčinu, vyskákali z lodi do moře a utíkali k pláži, píše portál El País.

Uprchlíci si pro vylodění vybrali pláž Barrosa na španělském Costa de la Luz nedaleko Cádizu. Z člunu vystoupili u luxusního resortu Sancti Petri, kde se nachází restaurace, obchody a několik čtyř i pětihvězdičkových hotelů, v neděli kolem 15:30 místního času.

Turisté na videu vypadají naprosto šokovaní. "Podívej, jak utíkají k hotelu Melia v Sancti Petri. Běží si asi pro all-inclusive," komentuje incident jeden z mužů. Migranti rychle přeběhli písek a vyšplhali na útes. Poté se zřejmě chtěli někde skrýt před policií.

Ne všem se to ale podařilo. Policisté oznámili, že dopadli už 25 utečenců, všichni pocházeli z Maroka. 19 z nich byli nezletilí. Zbývajících šest dospělých bylo umístěno do uprchlického centra, odkud poputují zpět do země původu. Co se stane s těmi pod 18 let, zatím není jasné.

Podobné obrázky jsou v této oblasti v poslední době poměrně časté. Podle unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex využívají migranti čím dál více cestu přes Španělsko. V červnu se stala nejčastější trasou.