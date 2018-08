Turistka Iva o útoku žraloka: Jsou tu atrakcí, bezpečí nikdo neřeší!

Žraloci v egyptském Marsá Alamu, kde po útoku jednoho z nich minulý týden zemřel otec dvou dětí, nejsou žádnou vzácností. Turistka Iva byla ve stejném resortu před čtyřmi lety a tou dobou podle ní bylo v oblasti nejméně sedm žraloků. K vidění byli často, uznala ale, že nešlo o žádné velikány. Měřit měli zhruba metr.

"Když jsme se ptali místních, kteří tam hlídají molo, tak říkali, že je to tam normální, ale že jsou ti žraloci malí. Vyloženě byli nadšení z toho, že připlavou," popsala Iva pro TN.cz.

To, že nikdo nedohlíží na bezpečnost lidí, ji zarazilo. "Pozor, žralok" jste z úst místních podle Ivy nezaslechli. "Zabezpečení nebylo žádné, že prý jsou zvyklí na lidi," dodala s tím, že někteří lidé se se žraloky i koupali. "Všechno to bylo spíš na vlastní riziko," vysvětlila.

Když se Iva dozvěděla o smrti Čecha Petra (42), na kterého predátor zaútočil poté, co z mola skočil do vody, zhrozila se. "Vyděsilo mě to. Říkala jsem si, tam jsme byli taky, mohlo se nám to stát taky," dodala s tím, že bydlela jen kousek od hotelu, kde žila rodina zasažená tragédiíí.

Otec dvou dětí Petr zemřel minulý pátek pátek při koupání v moři. Jeho smrt viděla mladší dcera (7) i manželka, která o neštěstí promluvila. Žraloka podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže mohla do oblasti přilákat loď, která vhazovala do moře maso - i když je to zakázané. Za normálních okolností podle něj žralokům v přístupu k pláži brání korálové útesy. Molo, ze kterého lezl do vody český turista, ale končilo bohužel až za touto bariérou, a on tak lezl prakticky na otevřené moře.

Podívejte se na reportáž: