Tvrdá kritika Slovenska! Tepali jej europoslanci kvůli agrodotacím

Slovenští zemědělci by měli lépe spolupracovat, vláda by s nimi měla více komunikovat a měla by začít pracovat na pozemkové reformě, i to doporučují poslanci Kontrolního výboru a Výboru pro občanské svobody Slovensku.

Europoslanci prošetřovali možné podvody s evropskými zemědělskými dotacemi. O nich psal novinář Ján Kuciak, kterého 21. února 2018 společně se snoubenkou Martinou Kušnírovou zavraždili nájemní vrazi v jejich domě. Kuciak sledoval prorůstání italskojazyčné mafie do slovenských vládních špiček.

Na Slovensku je velmi komplikovaný systém vlastnictví zemědělské půdy. Pětinu jí vlastní stát, 80 % půdy se pronajímá, vysvětluje list Euractiv.sk. Podle něj o dotace žádá 19 tisíc farmářů, z toho 17 tisíc jsou drobní zemědělci, ti ale obhospodařují jen 10 % půdy. Až tři čtvrtě plateb dostává 5 % největších příjemců.

V návrhu zprávy, kterou výbor zveřejnil, je proto doporučení slovenské vládě, že půdní reforma je urgentně potřeba. "Vláda by se měla zaměřit na reformu, aby byly vyjasněny situace, kdy si půdu vlastní více subjektů," stojí ve zprávě.

K tomu je potřeba, aby Slovensko přišlo s registrem, kde budou uvedeny všechny nájemní smlouvy na půdu a ti, kteří svojí smlouvu do registru nezanesou, budou čelit velkým pokutám.

Slovensko má také dělat víc pro ochranu vlády práva. "Potencionální konflikty zájmu ve veřejných službách musí být adekvátně řešeny. Kapacita policejních složek musí být posílena," doporučují europoslanci.

Farmáře europoslanci žádají, aby spolu více a lépe komunikovali. Teď je totiž zastupuje několik vzájemně si konkurujících asociací. Jejich zástupci dokonce podle zprávy během setkání s europoslanci odmítali někteří zemědělci sedět v sále s jinými. To rozhodně nepovažují za ideální situaci.

Vláda by měla s farmáři více jednat, pořádat schůzky a předávat jim informace. Pokud jde o konfliktní žádosti o dotace na stejnou půdu, ty by podle návrhu europoslanců měl řešit nezávislý arbitr, aby se zemědělci vyhnuli náročným a dlouhým soudním tahanicím.

Mise se u našich východních sousedů nesetkala se zrovna vřelým uvítáním. Poslanci slyšeli příběhy malých farmářů, kteří byli zastrašováni a napadáni kvůli dotacím a slyšeli o neschopnosti vládních orgánů dotační problém řešit.