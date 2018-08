Tygři a lev utíkali hodiny před policisty. Potrestán nikdo nebude

Za červencový únik dvou tygrů a jednoho lva z přepravních klecí v Bioparku Štít na Královéhradecku policie stíhat nikoho nebude. V úterý to řekli vyšetřovatelé s tím, že nejde o trestný čin. Zároveň se kriminalistům nepodařilo zjistit, zda zvířata někdo pustil, nebo šlo o nedbalost.

Velké policejní manévry vyvolal v půli července únik nebezpečných šelem. Policisté nicméně v úterý zveřejnili, že případ odkládají, ačkoli existovalo podezření z trestného činu obecného ohrožení. Kriminálka se na tom shodla s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové.

Policie to odůvodňuje tím, že ačkoli se jednalo o velká bezpečnostní opatření, zvířata nebezpečná nebyla a držela se v areálu Bioparku. Jeho majitel stále tvrdí, že šelmy někdo vypustil. To ale policie nezjistila a stejně tak se nepodařilo prokázat, že se jednalo o nedbalost někoho z ošetřovatelů.

Dva tygři a lev jsou podle státní veterinární správy chovaní v přepravních klecích už tři měsíce v nevyhovujících podmínkách, nicméně majitel je nikam nepřesunul, protože, jak sám tvrdí, po celou dobu čekal na vývozní povolení do turecké zoo.

Řekl, že potřebné dokumenty už dva tygři mají a do deseti dnů by měli letadlem odcestovat. Lev zatím v bioparku zůstane. Chovatel zvířata zachránil před utracením z německého cirkusu a veterináři mu už udělili pokutu 30 tisíc korun za to, že dovoz šelem údajně nebyl správně nahlášený.