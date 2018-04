Týraný Ronny přišel o zuby i oko. Má parťáka se stejným osudem

Pejsek Ronny, kterého majitel týral tak, že musel na několik operací a přišel o oko, už se má znovu k světu. V útulku, kde čeká na nového páníčka, se sblížil se starším psem, který měl podobný osud jako on. Oběma způsobili zranění s doživotními následky lidé.

Příběh křížence labradora sledovalo celé Česko. Ze zranění, které mu při brutálním týrání způsobil majitel, se vzpamatovává jen pomalu. V děčínském útulku, kam byl Ronny prozatímně umístěn, se mu ale daří lépe - už si hraje s ostatními psy a našel si "kamaráda" s podobným osudem.

Ronnyho zachránil na poslední chvíli děčínský strážník, který šel prověřit týrání psa. Majitel tvrdil, že žádné zvíře nemá, a posílal ho o patro výš. Zraněný pejsek ale po chvíli vyběhl z bytu, strážník ho muži ihned odebral. Ronny pak musel na několik operací, přišel o oko a několik zubů.

Piškotovi, jak se Ronnyho kamarád jmenuje, ublížil zřejmě také majitel. "Malý Piškot byl nalezen v příkopě vyhublý, s vyhřezlým a odumřelým okem. Na přední nožce měl staré, neléčené zlomeniny, doživotně kulhá," uvedli pracovníci Městského útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Děčíně.

A zatímco Ronny se zotavuje a teprve na domov čeká, Piškot už několik let spokojeně žije s novým páníčkem. "Je to i náš útulkový maskot. Jezdí s námi na akce, děti ve školách a školkách ho milují. Je to takový malý komik," doplnili zaměstnanci děčínského útulku.

Oba pejskové si prošli peklem, ale důvěru k lidem ani touhu rozdávat svoji lásku neztratili. "I když každému chybí jedno oko, jsou to úžasní tvorové. Neřeší svůj handicap, milují společnost. V útulcích čeká mnoho takových Ronnýsků a Piškotů, starých pejsků a ne třeba atraktivních," upozornil útulek.

Majitele Ronnyho už policisté obvinili z týrání zvířat, bude ale stíhán na svobodě. Při výslechu jsem měl přitom přiznat, že chtěl pejska zabít, protože ho po příchodu z diskotéky rozčiloval. Ronny měl natržené ucho, zlomené čelisti, vyražené zuby a poškozené oko, které se nepodařilo zachránit.

