Týrání mělo trvat dlouhé hodiny! Lidé žádají nejvyšší možný trest

Video, na kterém mladík z Prachatic brutálně zbil své tříměsíční štěně labradora, dál vyvolává velmi silné reakce. Petici, která požaduje pro agresora co nejvyšší trest, podepsalo k dnešnímu večeru přes 120 tisíc lidí. Většina chce zároveň pomoci pejskovi i finančně.

Video, které za jediný den obletělo republiku, vyvolalo obrovskou vlnu emocí. Mladý muž (24) měl podle sousedky psa mlátit několik hodin.

"Trvalo to asi 3 hodiny. My jsme si mysleli, že se perou ti kluci. Pak sem přijela policie a on řekl, že má posraný celý byt a učí ho na místo. Policajti tam jenom přijeli a nic se pak nedělo," popsala sousedka.

Rodina podle našich informací po medializaci celého případu odjela mimo město. Místní jsou z události v šoku. Lidé po celé republice podepisují petici za nejvyšší možný trest pro muže. Za tři dny se pod ni podepsalo 123 tisíc lidí. Někteří by chtěli přísnější zákon o týrání zvířat.

Od začátku roku jde o druhý případ, kdy mladí lidé bili svého psa. Špatně dopadl roční kříženec z Děčína. Od agresora ho vysvobodil městský strážník. Pes přišel o levé oko a většinu zubů. Takto týraní psi mohou mít podle odborníka trvalé psychické následky.

"To zvíře v podstatě reaguje neadekvátně na určitě situace. Většinou se extrémně bojí a ten strach může přerůstat i v agresi. Není to útočná agrese, je to agrese obranná. Nicméně z toho pohledu obyčejného člověka, ten pes prostě kouše," vysvětlil Vladimír Kössl z Animal Rescue.

Lidé chtějí na léčbu labradora přispívat finančně, to bude podle jeho veterinářky možné od pondělí, kdy zveřejní číslo transparentního účtu.