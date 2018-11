Tygřice zkolabovala v cirkusu před diváky! Krotitel ji odtáhl za ocas

Vystupující tygři měli v rámci představení proskakovat skrz hořící kruhy. Krotitel je přitom popoháněl ranami bičem. Vše se však hrozivě zvrtlo ve chvíli, kdy jeden z tygrů po doskoku vysílením odpadl.

Šestiletá tygřice Zena celá ztuhla a svíjela se v křečích. Následně omdlela. Tygřici přes minutu oživovali. "Artur se snažil přivést Zenu zpátky k sobě, poléval ji vodou," hájila krotitele Karina, jeho sestra a další z protagonistek ruského cirkusu. "Podle mě nepochybil. Chytil ji tam, kde má zvíře reflexy."

Jenže krotitel nebohého tygra také pošťuchoval bičem a snažil se jej odtáhnout za ocas. Nakonec se zvíře zmátořilo a odplížilo se do zákulisí po svých. Krotitel se však brání: "Musel jsem ji dostat pryč z bezpečnostního plotu. Chtěl jsem ji dostat na místo, kde nebyli ostatní tygři. A proč jsem ji tahal právě za ocas? Za nohy jsem ji chytit nemohl, když tam má drápy!“ říká. "Tygr není kočka, jen těžko jsem Zenu mohl odnést v náruči!“

Podle jeho sestry Kariny chtěl krotitel rovněž předejít útokům ostatních zvířat, pro něž je slabší nebo handicapovaný jedinec vždy snadným cílem. "Kdybychom tomu nezabránili, skončilo by to krvavým bojem," říká Artur. "A nemuselo by dojít jenom ke zranění zvířat. Rozzuření tygři by mohli napadnout i někoho z diváků."

Celé hlediště však bylo ze scény, která se odehrála přímo před jejich zraky, naprosto šokované. Řada lidí má ruské cirkusy spojené se špatným zacházením a někdy až týráním zvířat. Jejich představitelé se však své diváky snažili v poslední době přesvědčit, že se přístup k živým tvorům zlepšil.

Video by si neměly pouštět osoby s citlivou povahou.