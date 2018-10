Tyto zdravotní pomůcky nově bez doplatků! Novelu schválili poslanci

Sněmovna dnes schválila novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků. Novela o veřejném zdravotním pojištění by měla lidem ušetřit podle vlády stamiliony korun na spoluúčasti, víc pomůcek bude bez doplatků.

Předchozí úhradová pravidla zrušil Ústavní soud ke konci roku. Pokud by nová úprava nebyla od ledna účinná, hrozil by podle kabinetu nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun.

Sněmovna chce novelou, kterou nyní budou posuzovat senátoři, navíc snížit výdaje za léky některým invalidům. Od roku 2020 by neměli na doplatcích vydat více než 500 korun ročně invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s uznanou invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Ohledně zdravotnických prostředků provedli poslanci ve vládní novele spíše jen dílčí a upřesňující úpravy. "Nejde tam o žádné zásadní systémové změny," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z pojištění by se měly hradit například i opravy mechanických a elektrických invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců, nejen těch ve vlastnictví pojišťoven. Lidé s těžkou inkontinencí nebudou muset doplácet navrhovaná dvě procenta na příslušné pomůcky, tedy například pleny. Obdobných poslaneckých úprav Sněmovna podpořila hned několik.

Zdravotnickými prostředky se rozumí různé výrobky od obvazů a vatových tamponů, přes kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky a naslouchátka až po vozíky pro handicapované. Zrušená část zákon stanovila úhradu 75 procent ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou stanoví zdravotní pojišťovny.

Senátoři ji napadli u Ústavního soudu, protože podle nich systém umožňoval pojišťovnám, aby si samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle senátorů to zasahovalo do práv pojištěnců i výrobců pomůcek. Soud uvedl, že to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Nastavení limitů ale má stejnou částku ušetřit.

Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc, nikoli jen jednou za půl roku. Pacienti se díky tomu ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou rychleji.

Zařazování nových prostředků budou navrhovat přímo jejich výrobci, stát bude řešit jenom chyby, na které mohou upozornit zdravotní pojišťovny, konkurenti nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že jich budou nejvýše jednotky procent. Úspory si úřad slibuje od pravidelných revizí cen jednotlivých kategorií.