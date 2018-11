U americké hranice kempují tisíce migrantů. Dochází jim trpělivost

Cílová destinace, o které karavany migrantů po celé týdny úmorného pochodu snily, působí nedostupně. Od Spojených států je dělí nekonečná zeď, za kterou čekají po zuby ozbrojení vojáci.

Lidé původem z Hondurasu jsou přesvědčeni o svém nároku na politický azyl. "Budu klidně i bojovat. Pokud nebudu moct přejít, musím si tady najít práci, protože potřebuju politický azyl. V Hondurasu nás pronásledují gangy," tvrdí 38letý Marvin z Hondurasu.

Migranti ze střední Ameriky, jejichž velká část pochází z politicky nestabilního Hondurasu, ušli přes 4 a půl tisíce kilometrů než dorazili do hraničního mexického města Tijuany.

Před azylovými centry, kde úředníci zvládají vyzpovídat maximálně 100 lidí denně, vznikají dlouhé fronty. Další skupiny do Tijuany navíc stále přicházejí. To se nelíbí obyvatelům ani tamnímu starostovi. "Tohle není záležitost, kterou vyřešíme za 10 dnů, ale bude to minimálně 6 měsíců. Proto žádáme o zásah federální vládu," uvedl starosta Tijuany Manuel Gastelum.

Hraniční zeď začíná už na pobřeží Pacifiku a táhne se hluboko do vnitrozemí. Hlídá ji téměř 6 tisíc amerických vojáků. Prezident Donald Trump už dřív varoval, že pokud budou migranti po vojácích házet kameny, ti odpoví střelbou.