U Andrey nastala velká změna: Povedlo se jim, o co usilovali roky

Ačkoli Andrea doufala, že druhý porod by mohl proběhnout přirozeně, ani tentokrát se císařskému řezu nevyhnula. Jak ale sama přiznala, i díky manželovi Františkovi pro ni všechno bylo jednodušší.

"Bez něj bych nedala ani jeden porod, i když se personál snaží a jsou milí a hodní. I bolest je snesitelnější ve dvou, než když je tam člověk sám," myslí si Andrea.

Že jsou děti narozené jen rok a půl po sobě, má podle Andrey své výhody i nevýhody. "Ze začátku to bylo dobré, byl klídek. Když ale Vivien povyrostla, snažila se vyrovnat bráchovi a všechno opakovala. Mám dojem, že je i zrychlená ve vývoji. Začala i hodně brzo mluvit," popisuje Andrea.

Tatínek se teď do chodu domácnosti i péče o děti zapojuje daleko víc než dřív." Když se narodil malej, tak nebyl doma, pracoval v zahraničí a domů jezdil jen na víkendy. Syna jako miminka si moc neužil. Když se narodila malá, usilovali jsme o to, aby mohl být s námi doma. To se povedlo, chodí na směny a domů jezdí každý den," pochválila si Andrea.

Proč se Andrea do pořadu přihlásila? A plánují s manželem ještě další miminko?

