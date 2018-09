U Báry nastala velká změna. Na dvě děti zůstala úplně sama

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl pořadu Malé lásky. Jednou z hrdinek byla i Bára, která přijela do porodnice opravdu na poslední chvíli. Od přihlášení na recepci do porodu malé Verunky uběhlo pouhých 12 minut! Jak se jim dnes daří?

U Báry došlo za posledních několik měsíců k velké změně. Rozhodla se totiž, že ve dvoupokojovém bytě v Dobřanech bude obě dcery vychovávat sama.

"Byly nějaké výměny názorů, nebylo to tak, jak on si to představoval. Mysleli jsme si, že nás dítě stmelí, oba jsme se těšili. Pak ale přišel větší stres a já jsem zjistila, že u mě se stejně všechno točí jen kolem dětí a že mi to tak vyhovuje. Chci si dokázat, že na to mám, abych to zvládla sama," popsala Bára.

Maminka také přiznala, že ji blízcí nutili do potratu. Proč se rozhodla si dítě nechat? A jak se změnily vztahy s maminkou bývalého přítele? Na to se podívejte v celém díle pořadu Jak se vede, malé lásky. Celý středeční díl Malých lásek si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.

Připomeňte si středeční díl Malých lasek: