Šest zraněných po srážce u Plzně. V nemocnici skončily i dvě děti!

Tři auta se srazila v sobotu odpoledne na hlavní silnici z Plzně do Klatov za obcí Borovy. Jednu ženu museli záchranáři letecky transportovat do nemocnice, v péči lékařů skončily i dvě děti.

Podle prvotních informací vjela řidička z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde nejprve z boku nabourala do jednoho auta a následně čelně narazila do druhého.

"V autě, do kterého řidička narazila čelně, seděla čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi," popsala mluvčí policistů Veronika Hokrová.

Při nehodě se zranilo celkem šest lidí. Nejhůř dopadla řidička, která hromadnou nehodu zavinilu. "Byla letecky transportována na urgentní příjem nemocnice v Plzni. Během převozu byla při vědomí a nebyla ohrožena na životě. Ve stejné nemocnici skončila i mladá dívka," uvedl mluvčí záchranářů Martin Brejcha.

Rodina s dětmi skončila v klatovské nemocnici. "Šestileté a přibližně desetileté dítě prohlédl lékař, aby vyloučil vnitřní poranění," dodal Brejcha.

Silnici museli policisté v místě nehody uzavřít, v těchto chvílích se podle mluvčí čeká na posyp. Příčiny nehody policisté vyšetřují.

Jen o několik minut později se na stejné silnici stala další vážná nehoda. Za obcí Běšiny vylétlo auto ze silnice. "Při nehodě byl zraněn jeden muž a dvě ženy. Všichni skončili v péči chirurgů v nemocnici v Klatovech," doplnil mluvčí záchranářů.