Účet Šuman, který útočil na Babiše, ovládali hacker i novinář!

Na Twitteru si říkali Julius Šuman podle důstojníka StB, který měl do služeb státní bezpečnosti naverbovat Andreje Babiše. A premiérovi v demisi loni pořádně zatopili zveřejněním tajně pořízených nahrávek. Ale kdo za kontroverzním twitterovým účtem stojí?

Podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz twitterový účet ovládalo více lidí. Mimo jiné i novinář Marek Přibil, který kvůli utajeným nahrávkám přišel o práci v deníku MF DNES.

"Profil založil v listopadu 2016 zhruba čtyřicetiletý muž, který se představuje jako Jan Zástřešek a tvrdí o sobě, že je hacker. I když redakce jeho identitu nedokáže s jistotou ověřit," píše Aktuálně.cz.

Zástřešek ovšem odmítá, že by to byl on, kdo na twitter dával kompromitující materiály, které Andreji Babišovi před podzimními volbami nemálo zavařily.

Také tvrdí, že krátce poté, co profil Skupina Šuman založil, nad ním ztratil na řadu měsíců kontrolu. A právě v té době se na něm objevily tajně pořízené nahrávky, na nichž se Babiš mimo jiné velmi nelichotivě mluvil o koaličních partnerech.

Později podle Aktuálně vládu nad účtem Skupiny Šuman získal novinář Marek Přibil, který kvůli aféře přišel o práci v deníku MF DNES. Na nahrávce s Babišem domlouval, kdy v novinách vydat texty poškozující politické oponenty hnutí ANO.

Přibil tvrdí, že za přístup ke kontroverznímu twitterovému účtu Zástřeškovi zaplatil. Přesnou sumu neprozradil, šlo ale prý o desítky tisíc korun. Část peněz si Přibil údajně půjčil. Zástřešek platbu popírá, přístup k účtu prý Přibilovi přenechal zdarma.