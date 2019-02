Učitel podezřelý z napadení žáka skončil. Již dříve byl agresivní

Devětatřicetiletý Pavel Zarkov už na základní škole v Mšených Lázních nepracuje. Skončil na vlastní žádost. Rozhovorům se vyhýbá, s novináři nekomunikuje. Úterní napadení žáka omlouvala jen jeho matka.



"Se na něj domluvily děti. Kluk žvýkal, a protože si uklízečky stěžují, že to hází na podlahu, tak mladej řekl, dej to do koše, on nic. Tak syn šel, vzal ho takhle za kapuci a odtáhl ke koši," popsala žena.



Spolužák napadeného chlapce ale situaci popisuje jinak. "Kámoš se zeptal, jestli může dožvýkat žvýkačku, po dvou minutách pan učitel přišel a řekl - tys to ještě nedožvejkal, vzal ho za krk a hodil s ním o zem," řekl.



Případ si převzala policie a ve čtvrtek se do něj vložila i školní inspekce. Ta teď bude zjišťovat, jestli někdo nepochybil, když učiteli dovolil pracovat s dětmi. V minulosti už měl s agresivním chováním potíže. "Měl s ním chodit další dozor, aby na něj dával pozor při vyučování, jak se chová. Tohle vydrželo, co vím, týden až 14 dnů," přiblížila matka spolužáka napadeného chlapce.



"Budeme sledovat, jakým způsobem ta škola monitoruje práci učitelů, jestli se věnovala i práci s tímto učitelem. Jestli registrovali nějaké rizikové situace," prohlásil náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Ondřej Andrys.

Učiteli vzhledem k jeho výpovědi nehrozí postih ze strany školy nebo školní inspekce. Pokud ale policie rozhodne, že šlo o trestný čin, mohl by mu hrozit i zákaz práce s dětmi.