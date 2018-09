Učitelé chtějí stávkovat. Žádají od září vyšší platy, vláda nesouhlasí

Učitelé požadují od září vyšší platy o 15 %, které jim slíbil premiér Andrej Babiš při sestavování vlády. Podle ankety Pedagogické komory je dokonce 90 % z nich odhodláno jít do stávky.

Vláda Andreje Babiše na počátku funkčního období slibovala zvýšení platů učitelů. Poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová se v dubnu ujišťovala u premiéra, že vláda splní usnesení Poslanecké sněmovny, v němž se hovoří o navyšování od 1. září 2018.

Andrej Babiš jí - podle jejích slov na Facebooku - potvrdil, že svůj slib dodrží. "Samozřejmě my [usnesení] respektujeme a je pro nás priorita navyšovat platy pedagogů. Určitě ano."

Vláda se však s odbory dohodla, že k navýšení dojde až od 1. ledna 2019. Informoval o tom Andrej Babiš na svém Twitteru v srpnu. "Držíme dohody, které jsme pracovníkům školství dali," dodal. Dohoda ale zněla, že k růstu platů dojde už v září.

Rozhodnutí vlády se nelíbí Asociaci ředitelů gymnázií a Unii školských asociací (CZESHA). Zástupci organizace napsali na konci srpna vládě otevřený dopis, v němž dávají najevo své rozhořčení a vyzývají vládu, aby pedagogům navýšila platy již v září.

Dopis vládě podpořila Pedagogická komora. Pokud nedojde k navýšení v září, bude požadovat kompenzaci. Tím pádem by se od 1. ledna 2019 platy měly zvýšit o 20 %.

Podle předsedy CZESHA Petra Zajíčka je situace nyní stále stejná a k posunu nedošlo. "V tuto chvíli čekáme, zda se postoj vlády do konce září změní," uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

"Pedagogická komora podpoří případnou stávku," informoval Sárközi. V sázce je podle něj mnoho. Pokud se platy nezvýší, může dojít ke kolapsu českého školství.

Pedagogická komora ve své skupině na Facebooku položila anketní otázku, zda by učitelé stávkovali. "Skoro 90 % respondentů bylo pro stávku," potvrdil Sárközi. Rovněž dodal, že pokud ke stávce dojde, bylo by to až v době schvalování státního rozpočtu na rok 2019.