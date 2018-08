Učitelka bez důvodu potrestala chlapce. Chtěl jí projevit úctu

Už dříve učitelka chlapce požádala, aby ji takto neoslovoval. Tamarion však trpí záchvaty, které zahrnují i problémy s pamětí. Chlapcova matka uvedla, že musel za trest napsat více než 100krát slovo "madam" na papír. Poté musel vzít papír domů, aby ho rodiče podepsali.

Nezůstalo však pouze u psaní. Když ji Tamarion oslovil "madam", učitelka údajně řekla, že kdyby měla po ruce něco, co by po něm mohla hodit, udělala by to.

Coming up at 4:30 and 6 on @ABC11_WTVD: Parents of a Tarboro 5th grader are upset after their son got in trouble for calling a teacher "ma'am" against her wishes. In response, they say the teacher made him write the word repeatedly on a sheet of paper pic.twitter.com/KJghF8rPQb