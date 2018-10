Učitelka ve školce měla téměř 1,7 promile! Měla na starost 18 dětí

V mateřské školce ve slovenské obci Mlynica v Prešovském kraji učila opilá 52letá učitelka. Do školky ji přišli zkontrolovat popradští policisté v pátek odpoledne, kdy měla na starosti 18 dětí ve věku od dvou do šesti let, kteří si hráli venku. Informoval o tom zpravodajský portál TVNoviny.sk.

Policisté ženě provedli dechovou zkoušku a ukázalo se, že měla v krvi 1,67 promile, což odborníci kvalifikují jako střední opilost. "V tomto stavu mohla učitelka ohrozit život a zdraví svěřených dětí. Paní učitelka byla zadržená a umístěná do vazby," uvedla mluvčí prešovské policie Jana Ligdayová.

Policie proti ženě vznesla obvinění kvůli ohrožení pod vlivem návykové látky. Vyšetřování případu bylo ukončeno s tím, že na učitelku byla podaná žaloba.