Učitelka zachránila děti, málem zemřela. Dostane vyznamenání

Prezident Miloš Zeman každý rok u příležitosti státního svátku 28. října vyznamenává tři až čtyři desítky lidí. "Mezi vyznamenanými tak bude mít Olomouc svého zástupce. Neříkám jediného zástupce, ale na vaše přání i tuto zástupkyni," řekl Zeman při svém vystoupení na krajském zastupitelstvu.

Žena již obdržela medaili za svou pohotovou záchranu dětí od hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) loni v září při zasedání krajského zastupitelstva. Podle hejtmana prokázala obrovské hrdinství a přístup, který by ji všichni mohli závidět. "Těžko dokážeme vyhodnotit, jak bychom se my v takové situaci zachovali. Svědomí a rozum něco velí, ale co by velela poté skutečnost, to nikdo nedokáže vypredikovat, pokud by to nezažil na vlastní kůži," řekl Okleštěk.

Nehoda se stala loni v polovině června na lesní cestě nedaleko Jívové. Na skupinku předškoláků, kteří byli na procházce, se zničehonic vyřítilo osobní auto jedoucí od Jívové na Dolany. Vůz vyjel ze silnice a pokračoval až na lesní cestu. Nešporová nejprve odstrčila do bezpečí tři děti, poté ochránila svým tělem malého chlapce před vozidlem, které je oba zavalilo. Chlapec z nehody vyvázl s lehkým zraněním, učitelka musela být zpoza auta vyproštěna a nehodu odnesla vážným zraněním.

Prezident v Olomouckém kraji postupně navštíví Kojetí, kde bude kolem patnácté hodiny prezident diskutovat s místními občany. V úterý zamíří Miloš Zeman do Šumperka, navštíví neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby. Při své návštěvě nevynechá ani obec Luboměř nad strážnou, kde dostal v druhém kole prezidentské volby téměř devadesát procent hlasů.

Asi nejtěžší bude pro novináře závěr jeho návštěvy, finální tiskovou konferenci totiž prezident hodlá uskutečnit na Pradědu. Prezidentské limuzíny tam mají vjezd povolen, ale média se budou muset dopravit nejspíš vozy horské služby.