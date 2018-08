Učitelka znásilňovala chlapce (11) celé měsíce! Za mříže jde na 60 let

Pomocná učitelka zneužívala 11letého chlapce celé čtyři měsíce. Ve vězení za to má pykat mnohem delší dobu. Soud v Texasu ji poslal za mříže na 60 let. Nebude mít navíc možnost získat milost.

Jessica-Jewel Corin Bentonová pracovala jako pomocná učitelka na základce v Mesquitu, předměstí Dallasu. Policie ji zatkla v září 2016 poté, co ji jiný student přistihl při sexu s 11letým spolužákem. Svěřil se své matce, která zalarmovala policisty, píše portál The Sun.

U soudu pak Bentonová přiznala, že chlapce sexuálně zneužívala čtyři měsíce, než ji policie zadržela. Obětí byl jeden z jejích žáků. Jedinou přilehčující okolností bylo to, že k sexu s nezletilým, na který je v Texasu nahlíženo jako na znásilnění, nedocházelo na školním pozemku.

Poté, co soudce vyslechl všechny důkazy a výpověď Bentonové, trvalo jen 30 minut, než rozhodl, že je vinna. Za čin jí nejdříve hrozilo 25 let vězení, podle verdiktu ale musí nakonec za mřížemi strávit 60 let. Nemá navíc šanci na předčasné propuštění.

Soudce přihlédl k výpovědím rodiny a také terapeuta bývalé učitelky. "Tento rozsudek by měl vyslat jasnou zprávu, zvláště když se tento týden studenti vrací do škol. Trestné činy proti dětem budou postihovány nejhoršími možnými tresty," uvedl okresní zástupce Faith Johnson.