Auto a statisícové výhry nelákají. Zájem o Účtenkovku opadá

Osobní auto za zhruba čtyři sta tisíc nebo hotovost tři sta a dvě stě tisíc můžou každý měsíc získat první tři vítězové účtenkové loterie. Ani vidina těchto výher nenalákala Čechy, aby se do soutěže zapojili.

Ministerstvo financí kvůli tomu ale její zrušení neplánuje, čeká na třetí fázi EET. Počítá s tím, že další vlna elektronické evidence tržeb přispěje k jejímu oživení.

"Za poslední rok si lidi neberou ty účtenky vůbec, právě naopak," potvrzuje nezájem jedna z prodavaček. "Náklady na účtenkovou loterii dosáhly 17 milionů korun. Co se týče elektronické evidence tržeb, ten výnos za první dva roky provozu dosáhne na konci prosince osmnácti miliard korun," vysvětluje mluvčí ministerstva financí Michal Žůrovec.

Třetí vlna elektronické evidence tržeb by se měla týkat stánkového prodeje nebo farmářských trhů. Příslušná novela zákona ale zatím stále leží v Poslanecké sněmovně.

Od loterie a hlavně od Elektronické evidence tržeb si ministerstvo financí slibovalo taky omezení daňových úniků. "Ani dnes nemáme z podnikatelského prostředí signály, které by prokazovaly, že by to měla být právě Účtenkovka, co výraznějším způsobem ovlivnilo nekalou soutěž na trhu," říká ředitel odboru legislativy práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.





EET má mezi lidmi vyšší podporu

V první polovině minulého roku bylo pro zavedení elektronické evidence tržeb 60 procent lidí. Teď nemá s EET problém 68 procent Čechů.

Zavedení elektronické evidence tržeb vnímá skoro 70 procent lidí jako správné opatření. Podle posledního průzkumu agentury STEM má EET stále vyšší podporu mezi staršími lidmi, kladné hodnocení má až mezi 76 procenty z nich. V nejmladší skupině je pak podíl příznivých hodnocení 59 procent.

Více než dvě třetiny dotázaných dala za pravdu ministerstvu financí. Myslí si, že loterie přispívá k častějšímu vyžadování účtenek od prodejců. Doklad při placení běžných nákupů si bere skoro 60 procent Čechů. Meziročně to je o šest procent víc.

Proti zavedení elektronické evidenci tržeb ovšem dlouhodobě vystupují některé politické strany, jako jsou například občanští demokraté, lidovci nebo Piráti.