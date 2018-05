Udělal Mirek s imunitou osudovou chybu? Mohl mít takřka jisté finále

V pondělním díle Robinsonova ostrova to bylo pořádné drama. Aukce o dobroty, ale i výhody do další hry, se nečekaně proměnila v kmenovou radu. A její výsledek dodnes nedá některým spát.

Když moderátor Ondra ohlásil, že se okamžitě po aukci bude konat kmenová rada, mnohým spadla brada. Na promyšlení taktiky měli soutěžící jen několik minut, Mirek si navíc vydražil imunitu, i přesto se ale zdála být ženská aliance na koni.

reklama

Díky Mirkovu skvělému taktickému tahu to ale byla nakonec Katka, kdo byl ze hry vyloučen. Pomocí skryté imunity totiž zachránil Zinu, s čímž holky nepočítaly. O tom, jaké to bylo, si v pořadu Jak to vidí Robinsoni povídali s Ondrou právě Katka a Mirek.

"Doteď se mi o tom zdá. Je to pořád stejný, pořád špatný. Já jsem to věděla hned, jak Míra přišel se symbolem imunity. Bavili jsme se o tom, věděli jsme, že po sobě jdeme," přiznala Katka.

Oba dva přitom dobře věděli, že aukce není jen o jídle a pokud chtějí uspět, musejí čekat na předměty, kteří jim zajistí výhodu. "Věděl jsem, že nemůžu papat, i když chuť byla velká," přiznal Míra. "Já měla tak strašnej hlad," přidala se Katka.

Řeč přišla i na to, jestli Mirek nepoužil skrytou imunitu neuváženě. "Jednu imunitu jsi měl na krku, druhou v kapse. Stačilo ti, abys vyhrál jednu individuální a mohl jsi mít jisté finále," vpálil mu Ondra. Mirek si i přesto za svým rozhodnutím stál. "Zahrál jsem ji z toho důvodu, že jsem věděl, že do Ziny půjdou. Kdybych ji nepoužil, šel bych sice do čtyřky, ale sám. Asi jsem si věřil, že v příští hře vyhraju imunitu a ještě budu mít navíc Zinu," popsal Mirek.

Proč je během aukce neskutečně štvala Blanka? A jaké byly první pocity Katky po příchodu na ostrov vykoupení? Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí Robinsoni! Pondělní díl Robinsonova ostrova si můžete pustit zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.