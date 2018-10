Údržba se změnila v kanonádu! Technik v Belgii rozstřílel stíhačku

Na belgickém vojenském letišti Florennes se okolo druhé hodiny odpoledne pustil jeden z techniků do obvyklé pozemní údržby. Nechtěně zaktivoval rotační kanón Vulcan, v němž zůstalo několik nábojů.



Dávka z šestihlavňové zbraně zasáhla letoun F-16, který stál opodál. Ke vší smůle ale tuto a ještě jednu další stíhačku stejně značky připravoval pozemní personál na cvičný let a měly plné nádrže. Zasažená stíhačka vybuchla. Výbuch poškodil druhý stroj a zranil dva techniky.

Zničená F-16 na letišti Florennes:

[THIS WEEK] F-16 destroyed in Florennes Air Base, Belgium after a gunsmith accidentally fired on the fighter jet https://t.co/wP0VklFuPG