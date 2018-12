Čištění komína nešiďte! Saze můžou chytit i víckrát za den!

Řada lidí stále zanedbává údržbu komínů. Přitom by měli komín vyčistit aspoň jednou za rok. Pokud tak neučiní, riskují, že jim pojišťovna za požár nedá ani korunu.

Údržba komínů by se neměli podceňovat. Může dojít například k chycení sazí a následnému požáru.

Majitelé domů by si měli nechat komín vyčistit kominíkem aspoň jednou za rok, jinak totiž riskují, že v případě požáru jim pojišťovna nedá ani korunu.

"Pokud budou lidé topit dennodenně, tak doporučuji každý měsíc až šest neděl si to nechat vyčistit," poradil kominík Vilibald Lašan.

Lidé si na vyčištění většinou zavolají odborníky. Někteří ale komíny čistí třeba fukarem. "Pokud z toho komína létají žhavé jiskry, tak je to nebezpečné, že to někde zaletí do trávy nebo na vedlejší dům," řekl Petr Příkaský, mluvčí hasičů Jihomoravského kraje.

Podle statistik hasičů má však špatně vymetený komín na svědomí asi devět stovek požárů za loňskou topnou sezónu. Výjimkou nejsou ani milionové škody kvůli několika stovkám ušetřeným za kominíka.

Například ve čtvrtek museli hasiči vyjíždět hned dvakrát k požáru rodinného domu, kde chytly saze v komíně. Po uhašení se na místo vrátili o pár hodin později kvůli hoření prkna na půdě.

"V noci se může stát, že si toho lidé nevšimnou zavčas, pak je třeba upozorní až sousedé, nebo opravdu až je situace vyhrocená, že musí utíkat," řekl