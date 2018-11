Úklid spadeného listí? Co dělat, pokud obec neplní své povinnosti

Česko opět zasypaly hromady suchého listí. Jak se odpadu na vlastní zahradě co nejlépe zbavit a co naopak dělat, pokud vás svou bezohlednou likvidací bioodpadu obtěžuje soused? A na koho se obrátit, když se listí kupí na obecních komunikacích? Čtěte naše rady!

Jak se mohu listí na zahradě co nejlépe zbavit?

Pokud jste zahrádkáři a trápí vás popadané listí, máme pro vás tipy, jak se nepořádku ekologicky zbavit. Nejlepší je odpad nelikvidovat svépomocí. Pokud nevlastníte popelnici na bioodpad, ve městech by měly být dostupné kontejnery na odpad přírodního původu. Není tedy nic snazšího, než shrabaný nepořádek umístit právě tam, kde se o jeho správnou likvidaci postarají odpovědní pracovníci.

V každém městě či městské čtvrti se však možnosti liší. Pokud si nejste jisti, kde hnědý kontejner na bioodpad hledat, neváhejte se obrátit na městský úřad. Tam vám poskytnou podrobnější informace. Bioodpad můžete umístit také do sběrných dvorů, jejichž umístění i otevírací dobu bez problému dohledáte na internetu.

Odpadu se však nemusíte nutně zbavovat, spadené listí můžete nahrnout kolem stromů nebo trvalých rostlin. Rostlinný odpad se sám po čase rozloží a poslouží jako přírodní hnojivo. Listí můžete umístit také do komposteru, kde se jeho rozklad urychlí a vás tak nebudou trápit nevzhledné kupky suchého listí na zahradě. Navíc získáte velmi kvalitní humus a následnou výživu pro vaši zahradu.

Co dělat, pokud mě někdo obtěžuje pálením?

A pokud vám náladu kazí bezohledný soused, který na své zahradě pálí spadené listí, popadané větve nebo suchou trávu a ustavičně vás obtěžuje nepříjemným zápachem, máme rady, kam se s problémem obrátit.

Ono totiž nejde o problém, který by obtěžoval "pouze“ zápachem. I když hoří materiál přírodního původu, do ovzduší se i tak dostávají látky zdraví škodlivé. Spadené listí je navíc často navlhlé, což zapříčiní větší uvolňování emisí.

Jestli však se sousedem nefunguje jakákoliv domluva a on stále i přes vaše četná upozornění nechce zahradní odpad naložit do městských biokontejnerů, máte možnost se obrátit na obecní úřad, který má povinnost se věcí zabývat a případně zjednat nápravu, a to klidně i pokutou v řádu několika desítek tisíc korun.

Když je obec nečinná, můžete podat stížnost k úřadu krajskému, případně jít se sousedem do soudního sporu. Nicméně, soudní řízení je složitý proces, který vyžaduje nejen obrovské množství času a většinou i peněz, ale také shánění svědectví, výpovědí a důkazů.

Pozor! Pálení suchých větví a listí však zákon o ochraně ovzduší nezakazuje. Ani vy, ani váš soused nemáte jakožto soukromé osoby povinnost hlásit spalování předem.

Zákazy se však často objevují v městských vyhláškách, proto je určitě dobré si předem zjistit, jaká jsou nařízení pro pálení bioodpadu ve vašem městě. Města si také mohou upravovat dobu, od kdy do kdy můžete listí pálit. Obtěžování nepříjemným zápachem však přestupek je, a ten mohou řešit úřady kdekoliv v republice.

Jak se mám chovat, když se o úklid listí na obecních chodnících nikdo nestará?

Občas se dokonce stane, že kromě sobeckého souseda situaci zanedbá i sama obec. Úklid popadaného listí na pozemcích, které jsou veřejné a nejsou v soukromém vlastnictví, má totiž na starost ona. Samotný úklid pak nejčastěji provádí veřejně prospěšní pracovníci, případně soukromé firmy.

Jenže co dělat, pokud se město o úklid nestará? Od roku 2009 platí zákon, podle kterého za úklid chodníků a komunikací zodpovídá jeho majitel, tudíž obec. První možností je předat vše písemně právě na obec se žádostí o zjednání nápravy. Dle zákona máte na odpověď právo do 30 dní. Jako občan se také můžete účastnit zasedání zastupitelstva a vznést návrh na zlepšení. Váš návrh by se také měl zanést do zápisu ze zasedání.

Třetí možností je stěžovat si na nečinnost obce na krajském úřadě. Tam je ale zapotřebí mít důkaz o tom, že jednání s obcí skutečně proběhla, avšak ona věc stále nenapravila. Proto by bylo nejlepším řešením vyžádat si kopii o přijetí vaší první písemné stížnosti a tu následně mít jako důkaz.