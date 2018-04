Ukousl muži nos, má jít do vězení. "Omlouvám se," vzkazuje Robert

Trest 4,5 roku vězení dostal Robert E. celkem za dva skutky - kromě incidentu s přítelem ženy, která se ho chystala opustit, se jen měsíc a půl od napadení podle obžaloby dostal do křížku s partou opilých hostů. Informaci o jeho odsouzení přinesl deník Právo.

U soudu se muž nevymlouval a za napadení se omlouval. "Opravdu mě to velmi mrzí a zaplatím všechny potřebné náklady, znovu se panu poškozenému, se kterým jsem si vcelku rozuměl, omlouvám," prohlašoval.

Útoku podle deníku předcházela rodinná hádka. Jeho partnerka se totiž chtěla i s dítětem odstěhovat k matce do Chebu a na pomoc si do bytu v Brně přizvala přítele. Zoufalý muž se nedokázal s rozhodnutím své družky smířit a posilněný alkoholem se pustil do debaty s druhým mužem. Brzy se situace ale vyostřila a to natolik, že Robert podle obžaloby ukousl návštěvě až 40 procent nosu.

Napadený muž musel na několik reoperací. Co se agresora týče, jeho obavy se nakonec nenaplnily a rodina se mu podle Práva nerozpadla.

Dostal ale trest 4,5 roku - mimo jiné i za pozdější konflikt s opilou partou v baru, která měla vyvrcholit v nebezpečné vyhrožování. Jedné z dívek podle obžaloby začal Robert vyhrožovat uříznutím hlavy, do konfliktu s ní se dostal kvůli hlasité hudbě. Slečnu, která mu vrazila několik facek, pak ohrožoval střepem z rozbitého půllitru. Mladá žena tvrdí, že má doteď psychické problémy. Odsouzený si ponechal lhůtu a odvolání.