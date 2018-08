Policie řeší krádež zbraní a 10 milionů, v počítačové hře

Deset milionů virtuálních yangů a virtuální zbraně ukradl z fiktivního světa jedné oblíbené počítačové hry jeden z hráčů jinému.

Teď za to může jít až na dva roky do vězení. Zní to možná jako hloupá videohra, jenže je to realita. Devatenáctiletý mladík se podle policie dopustil hned dvou trestných činů.



"Použil nastrčené stránky, na které se poškozený přihlásil, on tak získal přístup k jeho přihlašovacím údajům a ještě mu navíc odčerpal reálné bonusy v té hře, něco jako zbraně či kouzla," uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.



Podle slov jednoho hráče jsou virtuální krádeže v rámci online počítačových her běžné. V komunitě prý existuje jen malé procento hráčů, kteří nikdy nebyli okradeni. "Nikdo podobné případy policii nehlásí, pokud se nejedná o opravdu velká čísla v dané hodnotě účtu," napsal.



Ve virtuálním světě se přitom točí neuvěřitelné množství reálných peněz. Základní verze her jsou většinou zdarma, ale postup na další příčky vyžaduje investice.



Podle samotných hráčů si mnoho z nich možná ani neuvědomuje, že se krádeží ve virtuálním světě dopouští trestného činu. "Je to na webových sítích, tady to není takový, sedíte doma v klidu a nikomu nic neberete," řekl jeden z dotázaných lidí v anketě.



Jen pro zajímavost, jak velké peníze se ve virtuálním světě točí. Právě v těchto dnech v kanadském Vancouveru vrcholí nejlépe placený internetový turnaj, kde na šampiony ve videohrách čeká neuvěřitelných půl miliardy korun.