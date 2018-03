'Ukradli auto s dcerou (†2),' tvrdila. Vůz našli v řece, vše bylo jinak!

Případ tragické smrti dvouleté holčičky nabral dramatický zvrat. Jak jsme vás informovali, dívenka zůstala uvězněná v potápějícím se autě. Vůz ale nebyl kradený, jak si myslela její matka (psali jsme zde).

Holčička měla příští týden oslavit třetí narozeniny. Po převozu do nemocnice v pondělí však bohužel zemřela. Policie nepotvrdila, že by auto bylo odcizeno. Nepotvrdila ani to, že by ve spojitosti s incidentem pátrala po dalších podezřelých osobách, informoval WalesOnline.

Později otec Kiary oznámil, že jeho žena zaparkovala auto na mole před firmou a odběhla si dovnitř pro finanční hotovost. Když se vrátila, auto bylo pryč i s dcerou. Zmizení vozu Kim oznámila policii s tím, že ho někdo odcizil. Ukázalo se ale, že sjelo do řeky.

"Velmi děkujeme policistům, kteří neváhali skočit do řeky a celému záchrannému týmu za jejich práci. Bohužel Kiara měla krásný, ale krátký život," informoval dívčin otec na svém Facebooku.

Jeho firma sídlí v loděnici Scout Hall, odkud nahlásili zmizení auta. Auto našli v řece nedaleko kolem šesté hodiny večerní, asi dvě hodiny poté, co pátrání začalo. Kiara byla uvnitř vozu.

Děvčátko letecky přepravili do nemocnice University Hospital of Wales, kde byla později prohlášena za mrtvou. V souvislosti s případem nebyl nikdo zatčen a vyšetřování pokračuje. Kiařini rodiče jsou v péči specialistů.