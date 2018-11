Ukrajina zakázala vstup ruským mužům. Bojí se přílivu žoldáků

Ukrajina zakázala vstup na své území mužům z Ruska ve věku od šestnácti do šedesáti let. Prezident Petro Porošenko chce předejít formování soukromých ruských armád na území Ukrajiny.

Ukrajina zpřísňuje bezpečnostní opatření až do dvacátého šestého prosince, kdy v zemi skončí výjimečný stav, nemůžou na její území vstoupit ruští občané, u kterých hrozí, že by se postavili proti Ukrajincům. V pohraničí panuje zmatek. Lidé si stěžují, že nemůžou navštívit své příbuzné a rady si nevědí ani úředníci.

"Tohle je autobusová zastávka. Žádná celnice nebo pohraniční kontrola. Nezabýváme se povoleními pro překročení hranice. Jen prodáváme lístky. Nevyžadujeme žádné speciální dokumenty, nic takového," řekla Hanna Vandyk, pracovnice na autobusovém nádraží.

Jízdenku přes hranici si sice zatím může koupit kdokoliv, armáda na hranicích ale kontroluje každého. Rusové tak mají utrum, návštěva Ukrajiny jim bude povolena jen ve výjimečných případech.

"Pokud půjde o humanitární případy, například o pohřeb nebo podobné situace, bude Rusům vstup povolen. Co se ukrajinských občanů týče, nejsou zde žádná omezení," uvedl Petro Tsyhykal, velitel ukrajinské pohraniční kontroly.

"Tohle opatření zabraňuje formování jednotek soukromých armád Ruské federace, které mimochodem reprezentují ruské ozbrojené jednotky. A zabraňuje jim také provádět operace, které chtěli podniknout už v roce 2014," řekl ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Porošenko chce přitom ještě přitvrdit například s požadavky na registraci Rusů v oblastech, kde válečný stav platí.



Rusko podobné nařízení pro obyvatele Ukrajiny neplánuje. Podle něj jde ze strany Kyjeva o pouhou propagandu a snahu vyvolat ještě větší agresi vůči Kremlu.

"Mluvit o odplatném nařízení je děsivé, protože jestli se bude někdo snažit o odplatu toho, co se teď v Kyjevě děje, mohlo by to vést k šíleným situacím. V národním měřítku by mohlo dojít ke kolapsu," uvedla Maria Zakharova, mluvčí ministerstva zahraničí.

Ruská vláda v pátek navíc převezla tři zajaté ukrajinské kapitány zadržených lodí do vězení v Moskvě. Jejich osud i zbylých jednadvaceti členů posádek, kteří zatím zůstávají v Kerči na Krymu, zůstává stále nejasný. Kyjev v Azovském moři zahájil vojenská cvičení.