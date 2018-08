Ukrajinců v Česku pracuje čím dál víc! Firmy si je pochvalují

Další růst české ekonomiky brzdí podle ekonomů nedostatek pracovních sil. Nepomáhá ani rekordní počet lidí, kteří do České republiky přicházejí ze zahraničí, hlavně z Ukrajiny. Aktuálně u nás pracuje více než 84 tisíc Ukrajinců, což je oproti roku 2011 o 60 procent více.

Vitalij Ravrenčuk pracuje v Česku už 11 let. Zaměstnala ho ve svém skladu logistická společnost. "Rozhodl jsem se tak, protože na Ukrajině je plat malý. Mám rodinu, děti malé. Úplně perfektní zaměstnavatel, vždycky nám vychází vstříc, vycházíme úplně perfektně. Já jsem tady na pozici vedoucího, mám nějaké lidi pod sebou a řídím nějaké práce," popsal Vitalij.

Není jediný. K červnu u nás podle ministerstva vnitra pracovalo přes 84 tisíc Ukrajinců. Před sedmi lety jich bylo 50 tisíc. A podle Hospodářské komory (HK) jsou s nimi firmy spokojené.

"Zaměstnavatelé si pochvalují to, že Ukrajinci jsou velmi pracovití, jsou vstřícní a ochotní a chválí si i snažnou integrovatelnost do pracovního kolektivu. Ze všech problémů převládá nejvíce zpočátku nedostatečná znalost českého jazyka, to se později může napravit," uvedla hlavní analytička HK Karina Kubelková.

Nejčastěji Ukrajinci pracují jako dělníci ve strojírenství. Aby se jich dostalo do Česka ještě víc, připravila vláda před dvěma lety program, jehož prostřednictvím sem přijelo už 24 tisíc Ukrajinců.

"Smyslem toho projektu bylo získat kvalifikovanou pracovní sílu a v podstatě vedlejší účinek celého tohoto počinu bylo to, že se nám podařilo kontrolovat i migraci," prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Z českých zaměstnanců si firmy vybírat moc nemůžou - máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a podle odhadů asi 18. nejnižší na světě. Dá se tedy říct, že kdo chce, pracuje.

"Jsme zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti mezi rozvinutými demokraciemi. Jedinou zemí, která nám na celém světě konkuruje, je Japonsko. Z evropských zemí žádná, pokud opomeneme Bělorusko, což je ovšem autokracie, kde je takřka zakázáno být nezaměstnaný," potvrdil ekonom Lukáš Kovanda.

Nejnižší nezaměstnanost na světě je podle Mezinárodní organizace práce v Kataru, Kambodži a Nigeru. O 18. příčku se dělíme s Kuvajtem a Šalamounovými ostrovy.