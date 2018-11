Ukrajinská aktivistka zemřela hrozivou smrtí. Polili ji kyselinou!

Ukrajinskou aktivistku Katerynu Handzjukovou (33) útočníci polili litrem kyseliny sírové na konci července. Skončila v kyjevské nemocnici v kritickém stavu s popáleninami na 40 % těla a vážně poškozeným zrakem. V nemocnici absolvovala 11 operací, přesto po třech měsících svým zraněním podlehla. Podle dostupných informací měla být příčinou smrti krevní sraženina.

Handzjuková aktivně vystupovala proti proruskému separatismu na východě Ukrajiny a vyzývala k boji proti korupci. Přestože motiv útoku není zatím objasněný, jednou z verzí je, že se jednalo o pomstu proruských separatistů, proti kterým aktivistka bojovala.

Policie v souvislosti s útokem zadržela pět lidí. Nejprve byl útok ze strany policie označen za výtržnictví, později - mimo jiné v souvislosti s nátlakem bouřící se veřejnosti - jej klasifikovala jako atentát.

Sama aktivistka tvrdila, že útok na ni byl předem naplánovaný. "Kdyby mě chtěli pouze zastrašit, polili by mi jenom ruce nebo nohy. Oni mi ale vylili litr kyseliny na hlavu. Byl to pokus o vraždu," uvedla v září Kateryna.

V neděli večer se před ministerstvem vnitra seskupily stovky lidí, aby při pietní akci vzdali hold mrtvé aktivistce. Někteří z nich využili akci k demonstraci - lidé volali po tom, aby se orgány zabývaly podobnými útoky intenzivněji. Vláda je podle nich příliš pasivní. "Očekávali byste, že takový čin politici tvrdě odsoudí, ale po útoku se objevilo jen málo veřejných prohlášení," uvedla Maria Guryevová z Amnesty International.

Ternopil vigil/demonstration in name of activist Kateryna Handzyuk who passed away today after surving severe acid attacks. What worries me most is the format - events organized by radical orgs like national corpus, #druzhyny. Protests across #Ukraine tonight pic.twitter.com/BjgpxshCwA