Silvestrovské petardy trápí psy! Takhle jim ulehčíte, radí veterinář

Silvestrovské oslavy se nezadržitelně blíží a v ulicích už je to patřičně znát. Zvuky vybuchujících petard a pyrotechniky však nemusí být takovou zábavou pro vaše čtyřnohé mazlíčky. Právě těm totiž mohou způsobit značné trauma. Podívejte se na následující zásady, kterými se řídit, abyste novoroční oslavy svému psímu kamarádovi co nejvíce ulehčili.

Pes by si měl zvykat od štěněte

Psi mají obecně citlivější zvuk, proto na výbuchy petard a ohňostrojů mohou reagovat hůře. "Pokud máte psa od štěněte, nesnažte se ho od takových zvuků izolovat. Naopak, pokud se s nimi setká již jako štěně, nebude pak každý rok zbytečně traumatizován," doporučuje veterinářka M. Frýbová z Ústeckého kraje.

Dlouhá procházka může pomoci

Pořádná procházka by mohla pejska patřičně unavit. Snažte se ji však zrealizovat v ranních či dopoledních hodinách. V těch odpoledních už se totiž ozývají zvuky petard a psa by mohly vyděsit.

Nenechávejte psa samotného

"Pokud můžete, zůstaňte se psem doma," radí Frýbová. Psi mají obecně ve svém pánovi jistotu. Pokud můžete, vezměte jej do klidné místnosti bez oken a chlácholivým hlasem ho uklidněte. Občas pomůže i nějaký ten pamlsek.

Psa nestresujte

Pokud váš psí kamarád reaguje na ohňostroj štěkotem nebo vytím, nezazlívejte mu to. Pro něj to také není jednoduché. "Pokud psa ještě více vystresujete, tím že mu budete nadávat nebo ho dokonce trestat, může ho to ještě víc traumatizovat," tvrdí Frýbová.

Připravte psovi klidné zázemí

Pokud opravdu musíte z bytu odejít a nechat psa samotného, připravte mu bezpečné prostředí, ideálně s přístupem do místnosti bez oken. Zatáhněte závěsy a odstraňte předměty, které by pro psa mohly být nebezpečné. V ideálním případě zajistěte pro psa hlídání.

Tišící léky jen v případě nouze

Pokud máte pocit, že to opravdu jinak nejde, poraďte se s veterinářem ohledně tišících léků. Psa mohou uklidnit i homeopatika, v krajním případě léky na spaní. "Nikdy psovi nedávejte sedativa pro lidi a vždy se poraďte se svým veterinářem, jak a v jakém množství psovi lék podat," doporučuje Frýbová.

Uspaného psa kontrolujte

Psíka na sedativech rozhodně nenechávejte samotného. Připravte mu vhodné zázemí a tam ho občas zkontrolujte. Obzvlášť pokud pejsek užil lék poprvé a vy si nejste jisti, jak na něj bude reagovat. Přichystejte mu i misku s vodou, po probuzení může mít pes žízeň. Také byste podle veterinářky měli být nablízku, až se pes probudí, protože může být trochu zmatený.

Nechte psa čipovat

Pokud to jde, omezte pohyb venku v době ohňostrojů na minimum. Je-li to nutné, mějte psa na vodítku a v každém případě jej raději nechte očipovat. "Měla jsem několik případů, že i velmi poslušní a vycvičení psi majitelům utekli, určitě doporučuji čipovat," dodala Frýbová na závěr.