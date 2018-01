Úleva pro menší podnikatele! EET čekají změny, tvrdí ministerstvo

Pravidla elektronické evidence tržeb (EET) by se měla podle ministerstva financí v nejbližší době výrazně změnit. Alespoň to slibuje připravovaná novela zákona. Desítky tisíc malých podnikatelů by se tak mohly obejít bez internetu. Týkalo by se jich takzvané offline EET.

Vláda na středečním zasedání nepodpořila jeden z návrhů zúžit povinnost EET pouze pro plátce DPH. Už na konci února by ale mohla být hotová novela zákona, kterou připravuje ministerstvo financí.

Ta by měla ulehčit hlavně menším podnikatelům, kteří jsou bez internetu. "Ministerstvo dopracovává tu novelu a je to otázka dní, než ji pošleme k řízení," prohlásila ministryně Alena Schillerová. Lidé by tak využívali klasických účtenek, které by měly určitou specifikaci.

Firmy by nebyly osvobozeny od zákona, ale prováděly by něco podobného jako je EET, jen bez povinnosti být online. Jednou za měsíc nebo za čtvrt roku by výkaz tržeb poslali finanční správě. "My prosazujeme, aby právě malí podnikatelé nebyli zatěžováni EET, ale místo toho měli paušální daň - tak jako je tomu zvykem například v Německu," sdělil šéf SPD Tomio Okamura. "TOP 09 podporuje zrušení EET," prohlásil předseda strany Jiří Pospíšil.

Možnost offline elektronické evidence tržeb by mohly využít až desítky tisíc menších podnikatelů. Podle ministerstva financí od zavedení EET do loňského října zrušilo podnikání v ubytování a pohostinství 1506 subjektů.