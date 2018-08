Ulice se vrací už dnes! Producent prozradil největší zvraty nové řady

Už dnes večer se na obrazovku televize Nova vrací oblíbený seriál Ulice. Letos vstupuje do své 14. sezóny. Na co se na podzim můžete těšit, prozradil ve Snídani s Novou kreativní producent seriálu Matěj Podzimek a představitelka Věrky Marečkové Milena Steinmasslová.

V Ulici se letos budou dít velké věci! Staré známé čekají převratné životní změny, dějem ale zamíchají i nové postavy. "Po 14 letech, co vídáme Terezu Jordánovou, se vdá. Pro seriál to bude přelomová událost. Co se může zkomplikovat, se zkomplikuje. Musí seznámit svého otce s rodiči Davida, tam je otázka, jestli si budou vyhovovat," prozradil Podzimek.

Velké životní drama bude řešit také Gábina. "Před prázdninami se rozhodla pro potrat a bude konfrontována s tím, že její bývalý, se kterým dítě čekala, se to může dozvědět. Bude se toho obávat, a to oprávněně," dodal kreativní producent.

Do nesnází se dostane Luboš Mareček a jeho osud zamává celou rodinou. O jeho záchranu se bude pokoušet také jeho bývalá žena Věra. "Když hrajete seriál, který má třeba osm dílů, od začátku víte celý děj, kdežto v Ulici je to malinko jako v životě. Víte kousek života, ale nevíte, jak půjde dál. Paní Marečková se teď pokusí svého manžela najít. Nejtěžší pro rodinu je, že neví, kde je, co se s ním děje, jestli není zraněný, nemocný. Děsí je, když vidí, v jakém prostředí se manžel a táta ocitl," prozradila Steinmasslová.

CO ČEKÁ VAŠE OBLÍBENÉ POSTAVY, SI PŘEČTĚTE TADY

Ona sama se na natáčení těší. "Je tam co hrát, což je pro mě jako pro herečku, příjemné," řekla. S postavou Věrky ale prý nemá společného vůbec nic, i proto je pro ni natáčení někdy dost náročné. "Hlídám si, aby figura neutekla ze základního souboru jejích vlastností. Musí být akurátní, aby tam nebyla slovíčka navíc, aby nebylo vidět, že o něčem pochybuje, protože paní Marečková nepochybuje. Protože kdyby pochybovala, tak to neříká," popsala herečka.

Ani Ulici se nevyhýbá smrt a nemoci, o tom, jestli se něco podobného stane i v této sezóně, ale nechtěl producent mluvit. "Nebudu moc prozrazovat," řekl tajemně. Naopak upozornil na linku pana Peška, který oslaví významné životní jubileum. "Bude tam dávná křivda, která bude hodně dramatická," řekl.

Inspiraci prý scénáristé berou všude, inspiruje je sám život. Autoři do děje vnášejí, co se děje jim, jejich přátelům. Inspirace je nekonečná, stejně jako ten seriál. "Právě herce a jejich přání bereme do hry a snažíme se s nimi co nejčastěji mluvit," doplnil Podzimek.

Ulici můžete sledovat každý všední den v 18:25 na Nově! Pokud jste nestihli seriál v televizi, poslední díly si můžete pustit na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.