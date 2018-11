Ulicemi Brna se toulal poník, doprovázel ho pastevecký pes

Strážníky přivolali do ulice Šťouračova svědci, kteří viděli poníka chodit mezi auty. Záhy tam přiběhl jeho majitel, který se už zdálky strážníkům omlouval.

"To přece nemůžete, lidé volají, že kůň je na silnici a přece jen jezdí auta," reagovala strážnice. Jenže černý poník se do ulic nevydal sám. Společnost mu dělal pastevecký pes, který podle majitele normálně hlídá stádo ovcí.

Záhy se ukázalo, že to nebyl první poníkův útěk. "Ono už se to řešilo víckrát, ono by to chtělo zajistit ten plot," popsala strážnice. "Já s nimi chodím ven, lekla se jako na pastvě, já s nimi chodím na pastvu," vysvětloval majitel zvířat.

Ten může očekávat, že od přestupkové komise dostane pořádnou pokutu.