Ulici čekají velké zvraty, prozradila autorka! Další žádost o ruku i smrt

Po vánoční pauze se na obrazovky televize Nova vrací oblíbený seriál Ulice. A i jarní sezóna bude stát za to. Ve Snídani s Novou o tom, co hrdiny čeká, mluvila kreativní producentka seriálu Silvia Klasová a herec Martin Finger, který ztvárňuje Evžena Šmýda.

U Evžena se začalo blýskat na lepší časy. Skoncoval s alkoholem a dokonce to vypadá na novou lásku. Začal se totiž sbližovat s Aničkou Liškovou, která se odstěhovala od manžela Bedřicha. Jak to s nimi bude dál?

"Oba mají za sebou nějaké životní a vztahové peripetie. Jsou to lidi, kteří jsou ve věku, kdy už jsou tak trochu opatrní. Když už to mezi nimi zajiskří, tak mají to sbližování složité. Můžu ale slíbit, že se budeme pokoušet o to, abychom se i nadále sbližovali. Jak to dopadne, uvidíme," popsal Finger.

Jenže zatímco s Aničkou se všechno obrací k lepšímu, s dcerou Adrianou budou vztahy na bodu mrazu. "U Adriany to bude hodně složité. Nečekaně se vdala za Roberta, který má velké plány a nezastaví se před ničím. Dokonce ještě přitvrdí a najde si velkého spojence - Radka Mastného. Zasáhne tak nejen do rodiny Peškových, ale i Nyklových," prozradila producentka.

Velká zkouška čeká také na Terezu a Davida. Už dnes večer diváci budou svědky děsivého pádu ředitelky Puklické, který se na vztahu čerstvě zamilovaného páru hodně podepíše. David totiž bude pověřen vedením školy, zároveň ale je také třídním maturitního ročníku.

V Ulici na diváky na jaře ale čekají i hodně zásadní události. "Nebyla to jediná žádost o ruku a smrtka přijde asi taky," naznačila tajemně Klasová.

