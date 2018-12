Hektolitry čokolády se valily ulicí! Unikla z továrny, uklízeli ji půl dne

Obyvatelé města Werl v západním Německu si museli myslet, že se ocitli ve světě Willyho Wonky z filmu Karlík a továrna na čokoládu, když procházeli ulicí pokrytou hektolitry čokolády.

@cnn - A street in Germany has been covered in liquid chocolate following a leak from a factory. About a ton of chocolate ran on to the street and solidified on the chilly sidewalk after a storage tank overflowed at DreiMeisters chocolate factory... pic.twitter.com/zlKlzuYqkF